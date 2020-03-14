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Список профессий

Все профессии в одном месте: от популярных и востребованных до узкоспециализированных и экзотических.


Описание профессий находится в стадии дополнения.

Военные
Издательство и типография
Информатика и связь
Медицинские
Научные
Педагогические
Пищевые
Прочие
Сельское хозяйство
Сервис и обслуживание
Спортивные
Творческие
Технические
Транспортные
Экономические
Юридические

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