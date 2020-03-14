Список профессий

Есть дети, с нетерпением ждущие школьных каникул, чтобы отдохнуть от учебы, а есть чада, томящиеся в эти безмятежные дни в безделье и ждущие возобновления занятий. Что равно подойдет и тем, и другим? Конечно,…
Творческие специальности не пользуются популярностью у работодателей – вот, пожалуй, один из самых распространенных и нелепых мифов, приписываемых рынку труда. Запомните, творческие натуры: какие бы ни…
Говорят, что ЕГЭ – самое тяжелая нагрузка для нервной системы школьников, но для части из них существуют и другие возможности потрепать нервы.
Еще одно испытание может предоставить военкомат: в последнее…
Программа Edmund S. Muskie / Freedom Support Act (Акт в поддержку свободы)
Программа Chevening
Стипендии Huygens для обучения в Нидерландах
Другие стипендии
Часто, чтобы привлечь одаренных кандидатов,…